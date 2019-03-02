Yıldırım Demirören sonrası özerk Türkiye Futbol Federasyonu atama bekliyor!

SÖZCÜ Nihat Özdemir, Servet Yardımcı, Göksel Gümüşdağ, Saffet Sancaklı, Hüsnü Güreli, Aziz Yıldırım, Hamit Altıntop ve Işıtan Gün… Bu isimler, yazılı ve görsel medyada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı için adı geçenlerden sadece bazıları. Yıldırım Demirören sonrası Türk futbolunun en önemli makamına kimin geçeceği konusundaki belirsizlik sürüyor. Haziran ayında yapılacak olağan seçimlere Hüsnü Güreli'nin vekaletinde gidecek federasyon için henüz hiçbir isim ‘resmen' öne çıkmış değil. Edinilen bilgilere göre herkesin gözü, siyasetin tavrında…

Yıldırım Demirören ardında enkaz bıraktı Yıldırım Demirören`in 7 yıllık Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı döneminde neler oldu neler... Kulüplerin borcu 10 milyarı aştı, puan silme ve transfer yasağı cezaları normal hale geldi. 4 büyük turnuvanın birine katılan milli takım, küme düşme başarısızlığını yaşadı. İlgili Haberi Oku

Statüsü özerk olan TFF'nin siyasetin kararını beklemesi aslında yeni değil. Hatırlanacağı gibi 2012'de dönemin federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar sürpriz şekilde görevini bırakmış, bu sırada Beşiktaş'ın başkanlık koltuğunda oturan Yıldırım Demirören, siyasilerin yönlendirmesiyle istifa edip TFF için adaylığını koymuştu. Benzer bir durumun bu seçim öncesi de yaşanacağı belirtiliyor. Kulislerde adı geçenlerin, siyasi bağlantılar bulmak adına mekik dokudukları konuşuluyor. Yıldırım Demirören 2012'de olduğu gibi 2015'teki seçimlere de tek aday olarak girmişti. Eski başkanlardan Haluk Ulusoy adaylığını koysa da delegelerden yeterli sayıda imza toplayamayınca Ulusoy, aday olamamıştı.

Ankaragücü`nden kaza açıklaması: `Anlatılan şekline göre bu bir kaza değil` Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüse bir aracın çarpması sonucunda 2 taraftar hayatını kaybederken 23 taraftar da yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, Anlatılan şekline göre bu bir kaza değil. Bir aracın çarpması sonucu otobüsün takla atması söz konusu. O araç ne şekilde geldi, nasıl bu arabaya çarptı bunları bilmiyoruz dedi. İlgili Haberi Oku