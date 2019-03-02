Tümer Metin: Beşiktaş, Vida’yı acilen satmalı

Beşiktaş’ın Vida’yı acilen elden çıkartması gerektiğini ifade eden Tümer Metin, “Vida için bazı transfer haberleri çıkıyor, okuyoruz, görüyoruz! Bazı rakamlar konuşuluyor ama o rakamları görüyorsunuz hemen, bir dakika bile düşünmeden hemen satın” şeklinde konuştu.

Vida’nın Beşiktaş’ta konsantrasyon sorunu yaşadığının altını çizen Metin, “Mental olarak da artık geriye düşmeye başladı. Dünya Kupası finalinden sonra buraları görmek kolay değil. Hele bir de iddinız yoksa, yarıştan kopmuşsanız çok zor. Vida da bence Beşiktaş’ta bu durumu yaşıyor ve ciddi bir konsantrasyon sorunu var” dedi. Rıdvan Dilmen: Kimse bana Şenol Güneş sezon sonuna kadar kalacak diyemez Rıdvan Dilmen Kayserispor ile Beşiktaş`ın 2-2 berabere kaldığı maçın ardından NTV`de önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen, Şenol Güneş`in Milli Takım`ın başına geçmesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku