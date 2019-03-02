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Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı müjdesi
Trabzonspor

Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı müjdesi

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan Yusuf Yazıcı antrenmana katıldı

2 Mart 2019 13:52

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı taktik bir çalışma gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Tayyip Ebrar Cumur ve tedavi için Almanya’ya giden Abdülkadir Ömür, antrenmana katılmadı.

YUSUF YAZICI MÜJDESİ

Trabzonspor’un kupada Ümraniyespor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncusu Yusuf Yazıcı’nın, takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

Yusuf Yazıcı’nın tedavisinin tamamlandığı, Kasımpaşa maçında takımda yer alabileceği öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak öğle saatlerinde İstanbul’a gidecek.

Son güncelleme 13:52 | 2 Mart 2019
trabzonspor Yusuf Yazıcı
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