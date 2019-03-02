Tartışma yaratan ofsayt ve penaltı kuralı! Tottenham Arsenal maçındaki karar Serdar Aziz’in pozisyonunu aydınlattı!

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı, ev sahibi Fenerbahçe’nin 3-2’lik galibiyetiyle sonuçlanırken maçın 81. dakikasında Hakem Halil Umut Meler, Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi. Pozisyon bir süre VAR uyarısı ile incelenirken son kararı Halil Umut Meler verdi ve Victor Moses 84’te beyaz noktadan golü kaydetti. Karar ise sosyal medyada tartışma yarattı. Penaltıya sebep olan faulün yapıldığı Serdar Aziz’in pozisyonun oluşumunda kullanılan serbest vuruşta ofsayt pozisyonunda olması tartışmaların ana odağı oldu. VAR uyarısının da bu yönde yapıldığı tahmin edilirken, Halil Umut Meler, pozisyonu incelemek için yardımcısını da yanına çağırdı ve görüşmeden penaltı kararı çıktı. Tottenham – Arsenal emsali…

Sosyal medyadaki tartışmaya nokta koyan ise Tottenham Hotspur’un Arsenal ile 1-1 berabere kaldığı maçta yaşanan benzer bir pozisyon oldu. Tottenham, 73’te Harry Kane’e yapılan müdahale ile penaltı kazanırken pozisyon öncesinde Kane’in ofsayt pozisyonunda oluşu kararı değiştirmedi. Arsenal taraftarları hakeme tepki gösterirken IFAB Kural Kitabı’nda konuyla ilgili yer alan kural sosyal medyada paylaşıldı ve hem Arsenal cephesinde hem de Türkiye’de konuya aydınlık getirilmiş oldu. Paylaşımda; “Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya, topla oynama niyeti ile topa hareket etmektedir ve ceza sahası içinde topla oynamadan veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılır. Karar nedir?

Penaltı. Faul ofsayt öncesinde gerçekleştiği için penaltı ile sonuçlanır.” ifadeleri yer alırken Türkçe kural kitabı da pozisyonu “Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır” şeklinde açıklıyor. Ersun Yanal: Umarım, hakemler toparlar artık! Çaykur Rizespor`u evinde 3-2 mağlup eden Fenerbahçe`de teknik direktör Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku