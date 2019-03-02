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Spor Toto 1. Lig | Eskişehirspor 1-2 Adana Demirspor
TFF 1.Lig

Spor Toto 1. Lig | Eskişehirspor 1-2 Adana Demirspor

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

2 Mart 2019 18:40

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Eskişehirspor’u 2-1 mağlup etti. Adana Demirspor’un golleri Levent Ayçiçek (64) ve Gladkyy’den (75) gelirken Eskişehirspor’un tek golü 90+5’te Emre Güral’dan geldi.

Adana Demirspor 37 puana yükselirken Eskişehirspor 25 puanda kaldı.

Eskişehirsporlu futbolcular sahaya, Antalya deplasmanı dönüşü Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında ölen iki MKE Ankaragücü taraftarı için, “Ankaragücü camiasının başı sağ olsun” yazılı pankartla çıktı.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Ali Şansalan, Hüsnü Emre Çelimli, Oğuz Kaan Çalışır

Eskişehirspor: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Erdal Akdari, Berkay Dabanlı, Ferhat Kiraz (Dk. 80 Mehmet Feyzi Yıldırım), Issah, Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş (Dk. 68 Alperen Kocabaş), Jesse (Dk. 76 İbrahim Halil Öner), Milinkoviç, Emre Güral

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Rassoul, Batuhan İşçiler, Semih Güler, Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Traore, Vedat Bora (Dk. 46 Hakan Bilgiç), Levent Ayçiçek, Berk Yıldız (Dk. 80 Kage), Pote (Dk. 62 Gladkyy)

Goller: Dk. 64 Levent Ayçiçek, Dk. 75 Gladkyy (Adana Demirspor), Dk. 90+5 Emre Güral (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Kıvanç Karakaş, Dk. 60 Milinkoviç, Dk. 86 Hakan Aslantaş (Eskişehirspor), Dk. 42 Erdal Öztürk, Dk. 82 Batuhan İşçiler, Dk. 84 Süleyman Koç (Adana Demirspor) 02 Mart 2019 Kehinde Denizlispor`u zirveye taşıdı Deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor`u yenen Denizlispor, maç fazlasıyla birinci sıraya yükseldi. Denizlispor`da Kehinde, attığı iki golle maça damga vuran isim oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:40 | 2 Mart 2019
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