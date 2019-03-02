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SON DAKİKA Kayserispor Beşiktaş maçında şok sakatlık! Yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı
Kayserispor

SON DAKİKA Kayserispor Beşiktaş maçında şok sakatlık! Yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı

Sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Kayserispor'da şok bir sakatlık yaşandı. Kayserispor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah, yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

2 Mart 2019 16:49

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanan Kayserispor-Beşiktaş maçında şok bir sakatlık yaşandı. Kayserispor’un Ganalı yıldızı Bernard Mensah, Adriano ile girdiği bir pozisyon sonrası sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Mücadelenin 30. dakikası geride kalırken Beşiktaş’ın kullandığı köşe vuruşu sonrası takımını hızlı hücuma kaldırmaya çalışan Bernard Mensah, atağı durdurmaya çalışan Adriano ile sert bir şekilde çarpıştı. Adriano oyuna devam ederken, Bernard Mensah kendisini yere bıraktı. Uzun süre tedavi edilen Bernard Mensah, daha sonra ayağa kalktı. Ancak kendisini deneyen Bernard Mensah, oyuna devam edemeyeceğini belirterek değiştirilmesini istedi.

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Bernard Mensah’ın yerine oyuna Hasan Hüseyin dahil oldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk tedavisi saha içinde yapılan Bernard Mensah, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde Bernard Mensah’ın omzunda ciddi bir sakatlık olduğu belirtildi.

Son güncelleme 16:49 | 2 Mart 2019
Bernard Mensah beşiktaş kayserispor spor toto süper lig
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