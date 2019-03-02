Rıdvan Dilmen: Kimse bana Şenol Güneş sezon sonuna kadar kalacak diyemez

NTV’de yayınlanan programda Kayserispor – Beşiktaş karşılaşması hakkında açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş’in Milli Takım’ı çalıştırması hakkında önemli ifadeler kullandı. İşte Dilmen’in açıklamaları:

ANKARAGÜCÜ GİTMEK ÜZEREYDİ

Ankaragücü’ne ve vefat eden çocuklarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum. Ankaragücü iyi oynadı ve iyi de santrafor almışlar. Olağanüstü transferler ettiler. Yoksa Ankaragücü gitmek üzereydi. Sürpriz bir şekilde transferler yaptılar ve çehreleri değişti. Ama hiçbir şey o 2 kardeşimizin önüne geçemez.

1-0 KAYBETSELER MENTAL PROBLEM OLMAZDI

Bundan sonra Beşiktaş’ı bekleyen kendisi. Beşiktaş’ın üstünlüğü ile başladı ve öne de geçti. Kasımpaşa’dan sonra maç kaybetmemiştiler hiç. 1-0 kaybetseler böyle bir mental problem olmazdı. Hikmet Hoca kafasını bu işlere yoran değerli bir hocam. Hakikaten bu işleri bilen bir hoca. Takımın çehresini değiştirdi. Oyun da tutundu ve 2-1 de öne geçti. 3 ve 4’te yapabilirlerdi.

FAUL OLMASAYDI GOLÜ VERECEKTİ

Şamil bir gol atı hakem iptal etti. Acaba ofsayt mı var diye insanlar algıladı. Aslında VAR yardımcının hatasını düzeltti. Caner bozuyordu. VAR ofsayta gitmedi. Eğer faul olmasaydı golü verecekti. Fauldan dolayı iptal edildiği anlaşılmalı.

İLLA FORVET Mİ ÇIKARMANIZ LAZIM?

Hikmet Karaman da tamamen kopan Beşiktaş’a karşı ben üçüncüyü atmayım dedi. En değerli oyuncu Varela’yı çıkardı ve Mahmut’u aldı. Skoru korumak istedi. Sonra ilk golü atan santrforu çıkardı. İlla forvet mi çıkarmanız lazım? Beşiktaş savunması da ileri çıkmış ve tam ona göre maç olmuş. Küçük kritik kararlar 2 puanınıza sebep olabilir.

İKİNCİLİK DE GİDER BÖYLE

Beşiktaş bundan sonraki maçları kazanabilir. 3-3’lük maçtan sonra 1’incilik zor dedim. İkincilik de gider böyle. Haftaya kazanabilir Beşiktaş ama yine sonraki hafta kaybedebilir. Vida dışında kafacı oyuncusu yok Beşiktaş’ın. Golde Medel’in yanında kafa vuruşunu yaptı oyuncu. Erken kart gördü. 1 hafta ara yararmamış Ljajic’e.

TARAFTAR KORKUSUNDAN SÖYLEYEMEDİLER

Şenol Güneş – Milli Takım konusu 45 gündür gündemde. Oğuzhan, Şenol hocası giderse üzülür mü? Hiç yapmaz, kurban keser. Ben de aynısını yaparım. Minimum 45 gündür Milli Takım’a gidiyor mu gitmiyor mu? Bu tür kaos ortamında gidecek bir hocayla oyuncular arasında sorunlar var. Saklayarak net olarak halledeceklerdi. Bu saatten sonra kimse bana Şenol hoca sezon sonuna kadar kalacak diyemez. Bence kalmaz. Bu milli takım işlerini 45 gün önce açıklamalıydılar. Ama taraftar korkusundan söyleyemediler.

SAYGI DUYMAK LAZIM

Yıldırım başkan uzun yıllar Beşiktaş başkanlığı yapmıştı. 7 yıl da TFF başkanlığı yaptı. Kulüplerin ekonomi anlamında başarılı değildi. İddaa ihalesinden sonra çok sansosyonel olaylar oldu. Onaylandıktan sonra ne yaptı Yıldırım bey? İstifasını verdi. Sonuçta sonucun kararını beklemesini bekliyordu. Saygı duymak lazım. Allah yolunu açık etsin.

BEN 2002 YILINDAKİ HOCAMI İSTİYORUM

Onun yerine de Hüsnü bey geldi. Umarım başarılı olur. Umarım Şenol hoca da başarılı olur. Allah yardımcısı olsun. Ben 2002 yılındaki hocamı istiyorum. Şenol hoca 2002 şampiyonasında herkes tarafından kabullenen bir teknik adamdı. Şimdi de öyle olur inşallah. Medyayla sürekli atışan bir teknik adam olmasın. Benim beklentim hocamızdan; herkesle birlikte aynı 2002 yılındaki gibi beraber hareket edelim. Bizler de yorumcu olarak hocamızın Milli Takım’da da başarılı olmasını istiyoruz.

MİLLİ TAKIM KADROSUNU ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAR

Şenol Hoca’nın Beşiktaş ile 4 yıl çalışması kolay değildir. 2 yıl dolu dolu şampiyonluk yaşadı. Artık yolun sonuna gelmiş gibi oldu. Şenol hoca bu akşam uçağa binmeyecek, Fenerbahçe maçını izleyecek. Çünkü artık Milli Takım antrenörü. 2 maça çıkacaktır. Böyle giderse sezon sonuna bile kalmaz. Milli Takım kadrosunu Şenol hoca açıklar.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ’TA ÇALIŞACAK

Sergen Yalçın, gelecekte Beşiktaş’ta çalışacak gibi gözüküyor. Beşiktaş’ın kafasında birisi zaten vardır, rahat olsun taraftar. Rıza Çalımbay olabilir, Sergen Yalçın olabilir ama Şenol Güneş, kesinlikle sezon sonuna kadar Beşiktaş’ta kalmamalı. Beşiktaş’ın zararına olur.