Rıdvan Dilmen: Bana göre Fenerbahçe’nin golü ofsayt

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından NTV’de değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin tartışma yaratan penaltısı için açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen’in açıklamaları…

”Fenerbahçe daha kontrollü hücum yapmak isterken Rizespor golü buluyor. İlk golde zaten Skrtel Rizeli oyuncuya penaltı yaptırıyor. Bence Fenerbahçe’nin golü kadar Rizespor’un 10 kişi kalması önemli. Skor Fenerbahçe’yi telaşlandırdı. Fenerbahçe 2-2’ye kadar zaten hiçbir şey oynamadı. 2-2’den sonrada gittili geldili bir maç oldu. Bu fizik ile alakalı bir olay.

MORAL VE KREDİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

“Fenerbahçe, Ankaragücü ve Bursaspor’un kazanmasının ardından kötü bir sonuçla psikolojik çöküntüye uğrayabilirdi. Çaykur Rizespor’un attığı golde top ağlara gitmese, Skrtel penaltı yapıyor, onu verirdi. Fenerbahçe’nin Rizespor’dan daha fazla ihtiyacı vardı ve kazandı. Taktik olarak çok kötüydü. Ama taraftarının arkasında olduğu müthiş bir takım. Çok çok değerli 3 puan aldı. Bursaspor’da kazanmıştı. Moral ve kredi açısından önemli bir galibiyet elde etti. BENİM GÖRDÜĞÜM POZİSYON OFSAYT

“Fenerbahçe galip ama mağluptur. 10 kişi kalmış rakip karşısında öne geçiyorsunuz ama oyunu kazanamıyorsunuz. Tartışmalı bir golle kazanıyorsunuz. Pozisyon penaltı ama benim futbol bilgim, pozisyonun ofsayt olduğunu söylüyor. Ben bir şeylere güvenmiyorum. Kırmızı ve lacivert çizgileri göremedim. Bir anda bir ayak çiziyorlar orada. Durdurup baktığımda Serdar Aziz’e faul var gibi. Benim gördüğüm pozisyon ofsayt. Çizgisiz ofsayt. Çizgiyi maçtan sonra çekerler mi bilemem.”

PENALTIYI İZLEMEDİ OFSAYTA BAKTI

“Hakem Halil Umut Meler penaltıyı izlemedi, ofsayta baktı. Yardımcıyı da bunun için çağırdı. Benim gördüğüme göre Serdar Aziz önde. Bana göre öyle ama çizgiyi önümüze getirirler, yanılabilirim. Bu arada Fenerbahçe, Rize’ye göre kötüydü.”

HEVES Mİ KAÇIYOR NEDİR ANLAMADIM!

”Fenerbahçe maça iyi başlıyor golü buluyor ama sonra heves mi kaçıyor nedir anlamadım rakip geri geliyor. Özellikle içeride oluyor bu. Fenerbahçe rakibi 10 kişi kaldıktan sonra farkı açmalıydı 2-2 yakışmadı. Hakem Halil Umut Meler, Tolgay Arslan ve Ayew’in penaltı itirazlarına takıldı. İlk yarıda top Soldado’dan mı çıktı, ona takıldı.”

BUNDAN SONRA KİMSE KİMSEYE DOKUNMAYACAK

“Serdar Aziz’in pozisyonu penaltıysa, Soldado’nun da pozisyonu penaltı. Son 3 pozisyon penaltı o zaman, bana göre değil de. Bundan sonra kimse kimseye dokunmayacak, göreceksiniz. Soldado’nun pozisyonu durdursan penaltı, Bunlar her maçta 7-8 kez olur.”