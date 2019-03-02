Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın (0-1) ikinci yarı oynanıyor

İspanya La Liga’da 26.hafta El Clasico heyecanı ile sürüyor… Real Madrid hafta içi Kral Kupası yarı final rövanş maçında 3-0 mağlup olduğu Barcelona’yı bu kez ligde ağırlıyor. 57 puanla lider durumda olan Barcelona, 48 puanla 3.sırada yer alan rakibi Real Madrid’i Santiago Bernabeo’da bir kez daha devirmenin peşinde.

-Ramos 61.dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. -İkinci yarı Real Madrid’in santrasıyla başladı.

İlk yarı Barcelona’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

GOOOL! Barcelona 26.dakikada Rakitic’in harika golüyle 1-0 öne geçti. Messi’nin bir önceki pozisyondaki aynı açıdan topla buluşan Rakitic Courtois’nın üzerinden aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

-18.dakikada Messi sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya yaptığı aşırtma vuruşta topu dışarıya gönderdi

– 15.dakikada Suarez’in sert şutunu kaleci Courtois köşeden çıkardı öncesinde ofsayt bayrağı kalktı.

-10.dakikada Benzema’nın ceza sahası içince sol ayağı ile yaptığı sert vuruş dışarı gitti

-Henüz 3.dakikada Busquets ceza sahasına girmek üzere olan Toni Kross’u düşürünce sarı kart gördü.

–Dev maç Barcelona’nın santra vuruşuyla başladı.

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Türkiye saati ile 22.45’te başlayan Real Madrid Barcelona maçını canlı olarak naklen beIN SPORTS HD 2’den canlı yayınlanacak. ekranlarından takip edebilirsiniz. El Clasico heyecanını aynı zamanda dakika dakika SKOR’dan takip edebilirsiniz.

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İŞTE İKİ TAKIMIN 11’LERİ:

Real Madrid’in ilk 11’i: Courtois, Reguilon, Ramos, Varane, Carvajal; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Benzema, Vinicius

Barcelona’nın ilk 11’i: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Dembele