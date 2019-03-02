Real Madrid Barcelona El Clasico maçı tarihi değiştirebilir… Barcelona kazanırsa…

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında 242. rekabete sahne olacak ‘El Clasico'da bu gece Real Madrid ile Barcelona karşılaşacak. Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak dev maç öncesi Katalan devi 57 puanla lider, başkent temsilcisi ise 48 puanla 3. sırada…

Toni Kroos`tan Beşiktaş`ın eski hocası Bernd Schuster`e olay cevap! İspanya La Liga devi Real Madrid`in yıldız futbolcusu Toni Kroos, Beşiktaş`ın eski hocası ve eski Alman futbolcu Bernd Schuster`in kendisini `dizel traktör`e benzetmesine olay bir yanıt verdi. İlgili Haberi Oku

Bu sezon Real Madrid'e karşı La Liga'da evinde oynadığı 28 Ekim'deki ilk maçı 5-1 kazanan Barcelona, Kral Kupası yarı finalinde eşleştiği eflatun-beyazlıları 1-1 ve 3-0'lık skorlarla eledi. İki takım arasında 13 Mayıs 1902'de başlayan ezeli rekabette galibiyet sayıları 95, beraberlik sayısı ise 51… Barcelona kazanırsa 87 yıl sonra galibiyet sayısında öne geçecek.

Barcelona'nın kadro değeri 1 milyar 170 milyon; Real Madrid'in futbolcularının toplam değeri ise 973.8 milyon Euro…

El Clasico`nun önüne geçen fotoğraf... `Messi`nin formasını...` Barcelona`nın Real Madrid`i 3-0 ile geçtiği maçın ardından bir fotoğraf paylaşım rekorları kırdı. Modric`in Messi`yi çektiği pozisyon üzerine Barcelona sosyal medyada dalga geçen bir tweet attı... İlgili Haberi Oku