Real Madrid Barcelona El Clasico maçı tarihi değiştirebilir… Barcelona kazanırsa…

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında 242. rekabete sahne olacak ‘El Clasico'da bu gece Real Madrid ile Barcelona karşılaşacak. Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak dev maç öncesi Katalan devi 57 puanla lider, başkent temsilcisi ise 48 puanla 3. sırada…
Bu sezon Real Madrid'e karşı La Liga'da evinde oynadığı 28 Ekim'deki ilk maçı 5-1 kazanan Barcelona, Kral Kupası yarı finalinde eşleştiği eflatun-beyazlıları 1-1 ve 3-0'lık skorlarla eledi. İki takım arasında 13 Mayıs 1902'de başlayan ezeli rekabette galibiyet sayıları 95, beraberlik sayısı ise 51… Barcelona kazanırsa 87 yıl sonra galibiyet sayısında öne geçecek.
Barcelona'nın kadro değeri 1 milyar 170 milyon; Real Madrid'in futbolcularının toplam değeri ise 973.8 milyon Euro…