Okan Buruk: Hakem bu stadyumlardan etkileniyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe’ye karşı 3-2 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk’un sözleri:

“Keşke sadece 1 kişi eksik oynasaydık, daha iyi olabilirdi. Maça golle başladı, ikinci golü yakalamak için çok fazla şanslar oluşturamadık. Rakibimize de pozisyon verdi. Korner oldu, korner de yoktu. Soldado’dan çıkmıştı. Olmayan kornerden gol yedik. 10 kişi kaldık, hakemin kararı doğruydu. İlk yarıda birkaç tane Fenerbahçeli oyunculara sarı kart göstermedi, aynı şiddetteki faullere.”

“VERDİĞİ KARARLARDA HATA BEKLİYORDUK”

“Soyunma odasında oyuncularıma dedim ki, “Bir 45 dakika var, rakibimizin ne durumda olduğunu biliyoruz. İyi başlar, biraz önde basarsak 10 kişi kalmak önemli değil”. 10 kişi olmamız rağmen 2-2’yi yakaladık. Daha önde oynayan takım bizdik. Kaybetmeyi hak etmedik. Üçüncü golde de, verilen kararlarda da hata bekliyorduk. Ofsayt olan pozisyon penaltı oldu. 3-2 kaybettik.”

“HAKEM BU STADYUMLARDAN ETKİLENİYOR”

“Fenerbahçeli futbolcuları ve Fenerbahçe’yi galibiyetlerinden dolayı kutluyorum ama soru işaretlerimiz var. Hakem özellikle bu tür deplasmanlarda, bu tür büyük stadyumlarda etkileniyor. 2 hafta önce de bizim maça gelmişti. Tekrar bizim maça niye verdiler anlamamıştık.

Pozisyonun ofsayt olduğunu düşünüyorum. Çok fazla gündem olmaz, gösterilmez ama dediğim gibi kazanmayı hak eden oyuncularımdı. Fenerbahçeli oyuncuları 90 dakikalık mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Her iki takımda gelecek haftalarda inşallah daha başarılı sonuçlar alır.”