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NBA’de Los Angeles Lakers evinde yenildi… Ersan İlyasova LeBron James’i üzdü
NBA

NBA’de Los Angeles Lakers evinde yenildi… Ersan İlyasova LeBron James’i üzdü

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'nın 12 sayısının yardımıyla deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 11 sayı farkla yendi.

2 Mart 2019 11:01

Amerikan Basketbol Ligi’ne (NBA) 7 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks, son periyottaki iyi savunmasının yardımıyla deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 131-120 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Bu sezon 48. kez kazanarak Doğu Konferansı’nda liderliğine devam eden Bucks’ta Eric Bledsoe 31 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Malcolm Brogdon 21, Khris Middleton 18 sayı, Giannis Antetokounmpo 16 sayı, 15 ribaunt ve 6 asist, oyuna sonradan girerek 23 dakika sahada kalan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 12 sayı, 2 ribaunt, 2 top çalma ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 32. mağlubiyetini alan Lakers’ta LeBron James 31 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt, Brandon Ingram 31 sayı ve 8 ribaunt, Rajon Rondo 20 sayı, 9 asist ve 8 ribauntla oynamasına rağmen sonucu değiştiremedi.

4 UZATMAYA GİDEN MÜTHİŞ MAÇ

Günün en çekişmeli mücadelesinde Chicago Bulls, dört kez uzatmaya giden karşılaşmada konuk olduğu Atlanta Hawks’ı 168-161 mağlup etti.

Sezonun 18. galibiyetine ulaşan Bulls’ta Zach LaVine 47 sayı, 9 ribaunt ve 9 asist, Lauri Markkanen 31 sayı ve 17 ribauntla galibiyetin mimarları oldu.

Bu sezon 42. kez sahadan mağlup ayrılan Hawks’ta Trae Young 49 sayı, 16 asist ve 8 ribaunt, Alex Len ise 24 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti.  NBA’de yarın 9 karşılaşma oynanacak.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 161-168 (4 uzatma sonucu)

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 112 – 123

Boston Celtics-Washington Wizards: 107 – 96

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 119 – 117

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 116 – 130

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 109 – 116

Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 120 – 131

Son güncelleme 11:04 | 2 Mart 2019
Ersan İlyasova LeBron James Los Angeles Lakers Milwaukee Bucks NBA
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