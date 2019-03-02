Moralsiz BJK Kayseri’de telafi arıyor! Kayserispor Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig’de heyecan Kayserispor Beşiktaş maçı ile sürüyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatan ancak ikinci yarıda Fenerbahçe’nin attığı gollerle 3-3 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş de hafta için Milli Takım ile anlaştı. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Kagawa Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı. Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Kayseri Kadir Has Stadı’nda saat 16:00’da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yaparken, Serkan Çınar dördüncü hakem olacak.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana-Biyik, Sapunaru, Abdullah, Şamil, Mensah, Deniz, Chery, Umut, Kravets

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak