MAÇ SONUCU | Tottenham Arsenal 0-0

İngiltere Premier Lig’de 29. hafta maçında Tottenham ile Arsenal derbi karşılaşmasında sahne aldı. Wembley Stadı’nda oynanan mücadelede 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Arsenal’in golünü 16. dakikada Aaron Ramsey attı. Tottenham 74. dakikada Harry Kane’in penaltıdan attığı golle bir puanı kurtardı.

Arsenal 90. dakikada Pierre Aubameyang ile penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Konuk ekip Arsenal’de maça yedek kulübesinde başlayan Mesut Özil, 72.dakikada Aaron Ramsey’in yerine oyuna dahil oldu.

Arsenal’de Lucas Torreira uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Hafta içi Chelsea’ye kaybeden Tottenham, Arsenal karşısında beraberliği kurtararak puanını 61 yaptı. Dördüncü sıradaki Arsenal ise 57 puana ulaştı.