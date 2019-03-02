MAÇ SONUCU | Bursaspor Sivasspor 3-2

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlılar, 90+7’de attığı golle müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. Maç fazlasıyla 14 sıraya yükselen Bursaspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe’yi gerisinde bıraktı. Maçın ardından Bursasporlu futbolcular büyük bir sevinç yaşarken teknik direktör Samet Aybaba gözyaşlarını tutamadı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

6. dakikada N'Dinga'nın pasında hareketlenen Emre, kaleci Okan'dan sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

20. dakikada Yusuf'un sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Shehu fileleri havalandırdı. 1-1 Diafra Sakho’nun 59’da kullandığı penaltıyı kaleci Tolgahan Acar kurtardı.

62. dakikada Shehu'nun sağ kanattan ortaladığı topu Yusuf kafayla, Sakho'ya indirdi. Savunmanın müdahalesiyle topu önünde bulan Saivet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gönderdi. 2-1

89. dakikada Özer’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan N’Dinga düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-2

90+7. dakikada Aytaç’ın ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx Bursaspor: Okan Kocuk xx, Barış Yardımcı xx (Allano Lima dk. 74 xx), Aurelien Chedjou xxx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara xxx, Abdullahi Shehu xxx, Henri Saivet xxx (Umut Nayir dk. 90 ?), Yusuf Erdoğan xxx (Latovlevici dk. 82 ?), Diafra Sakho xx Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Furkan Soyalp, F.Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Ramazan Keskin

DG Sivasspor: Tolgahan Acar xx, Douglas xx, Mattias Bjarsmyr x, David Braz x (Fatih Aksoy dk. 68 x), Ziya Erdal x, Delvin N'Dinga xxx, Hakan Arslan x, Fousseni Diabate xx, Mert Hakan Yandaş x (Özer Hurmacı dk. 64 xx), Emre Kılınç xx, Arouna Kone x (Erdoğan Yeşilyurt dk. 13 xx)

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Gabriel Torje, Serhiy Rıbalka, Sergio Rochet

Goller: Abdullahi Shehu (dk. 20), Henri Saivet (dk. 62), Aytaç Kara (dk. 90+7) (Bursaspor), Emre Kılınç (dk. 6), Delvin N’Dinga (dk. 89) (Demir Grup Sivasspor) Sarı kartlar: Aytaç Kara, Umut Meraş, Allano Lima (Bursaspor), Tolgahan Acar (Demir Grup Sivasspor)