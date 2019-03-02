Lazio Roma maçı canlı izle! CANLI YAYIN: İtalya liginde Roma derbisi vakti…

Seria A'da Roma derbisinde Lazio Roma karşı karşıya geliyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen iki takım puan durumunda peş peşe sırada yer alıyor. beIN Sports 3 kanalında yayınlanacak Lazio Roma maçını canlı izlemek isteyen futbol tutkunları için haberimizin içerisinde Lazio Roma maçı canlı izle linki bulunuyor.
LAZİO ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Dünyanın en büyük derbileri arasında yer alan Lazio Roma maçı canlı yayınla ekranlara gelecek. 222:30'da başlayacak müsabaka beIN Sports’ta naklen yayınlanacak.