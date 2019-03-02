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Lazio Roma maçı canlı izle! CANLI YAYIN: İtalya liginde Roma derbisi vakti…
İtalya Serie A

Lazio Roma maçı canlı izle! CANLI YAYIN: İtalya liginde Roma derbisi vakti…

İtalya Ligi haftanın maçında Lazio Roma karşı karşıya geliyor. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak derbide Cengiz Ünder forma giyecek mi merak ediliyor. Zorlu karşılaşmayı izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Lazio Roma maçı canlı yayını yer alıyor.

2 Mart 2019 21:46

Seria A'da Roma derbisinde Lazio Roma karşı karşıya geliyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen iki takım puan durumunda peş peşe sırada yer alıyor. beIN Sports 3 kanalında yayınlanacak Lazio Roma maçını canlı izlemek isteyen futbol tutkunları için haberimizin içerisinde Lazio Roma maçı canlı izle linki bulunuyor.

LAZİO ROMA CANLI İZLE

LAZİO ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünyanın en büyük derbileri arasında yer alan Lazio Roma maçı canlı yayınla ekranlara gelecek. 222:30'da başlayacak müsabaka beIN Sports’ta naklen yayınlanacak.

Son güncelleme 21:46 | 2 Mart 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Bugün - 19:00
3
-
2
Caykur Rizespor
Konyaspor
Yarın - 13:30
-
Göztepe S.K.
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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