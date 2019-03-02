SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: Mansur Yavaş’a saldırı ihbarı! Valilikten açıklama geldi
Kehinde Denizlispor’u zirveye taşıdı
TFF 1.Lig

Kehinde Denizlispor’u zirveye taşıdı

Deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u yenen Denizlispor, maç fazlasıyla birinci sıraya yükseldi. Denizlispor'da Kehinde, attığı iki golle maça damga vuran isim oldu.

2 Mart 2019 16:14

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor’u 2-1 yendi. Maç fazlasıyla puanını 50 yapan Denizlispor, ligde zirveye yerleşti.

Müsabaka, Tetiş Yapı Elazığspor’un sahasının kapalı olması nedeniyle Şanlıurfa’da oynandı.

Stat: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Zorbay Küçük, Vural Gül, Cemal Alpay

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Tufan Kelleci, Akakpo, Gökhan Akkan, Eren Çinkılınç, Kadir Bekmezci (Dk. 78 Murat Ceylan), Guidileye (Dk. 46 Dersim Şahan Kaynak), Traore (Dk. 65 Emir Gökçe), Kadir Taşoğlu, Mustafa Eskihellaç, Lamine Diarra

Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Dk. 86 Burak Çalık), Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz (Dk. 90 3 Seddar Karaman), Mbamba, Abdulkerim Bardakcı, Kehinde (Dk. 65 Burak Altıparmak), Kerem Can Akyüz

Goller: Dk. 34 ve 40 Kehinde (Abalı Denizlispor), Dk. 83 Lamine Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Oğuz Yılmaz, Dk. 66 Deniz Vural (Abalı Denizlispor), Dk. 19 Guidileye (Tetiş Yapı Elazığspor)

Son güncelleme 16:14 | 2 Mart 2019
denizlispor Elazığspor kehinde
GÜNÜN MAÇLARI
Bursaspor
Bugün - 16:00
1
-
1
Sivasspor
Kayserispor
Bugün - 16:00
0
-
1
Besiktas
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
24 12 43
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR