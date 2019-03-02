Kehinde Denizlispor’u zirveye taşıdı

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor’u 2-1 yendi. Maç fazlasıyla puanını 50 yapan Denizlispor, ligde zirveye yerleşti.
Müsabaka, Tetiş Yapı Elazığspor’un sahasının kapalı olması nedeniyle Şanlıurfa’da oynandı.
Stat: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Zorbay Küçük, Vural Gül, Cemal Alpay
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Tufan Kelleci, Akakpo, Gökhan Akkan, Eren Çinkılınç, Kadir Bekmezci (Dk. 78 Murat Ceylan), Guidileye (Dk. 46 Dersim Şahan Kaynak), Traore (Dk. 65 Emir Gökçe), Kadir Taşoğlu, Mustafa Eskihellaç, Lamine Diarra
Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Dk. 86 Burak Çalık), Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz (Dk. 90 3 Seddar Karaman), Mbamba, Abdulkerim Bardakcı, Kehinde (Dk. 65 Burak Altıparmak), Kerem Can Akyüz
Goller: Dk. 34 ve 40 Kehinde (Abalı Denizlispor), Dk. 83 Lamine Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Oğuz Yılmaz, Dk. 66 Deniz Vural (Abalı Denizlispor), Dk. 19 Guidileye (Tetiş Yapı Elazığspor)