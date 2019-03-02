Kayserispor Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş’ten flaş açıklamalar

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda 1-0 öne geçtiği ve daha sonra 2-1 geri düştüğü maçta Kayserispor’la 2-2 berabere kaldı ve son iki haftada 4 kritik puan kaybetmiş oldu. Geride olduğu şampiyonluk yarışında ağır yara alan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, maç sonu açıklamasında savaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Güneş, “Öne geçmemiz avantajı bize geçirdi. Az gol yiyen bir takıma karşı 2 gol atıp, pozisyona girmek işin bir tarafı ama 2 gol yemek ve kontrolün rakibe geçmesi puan kaybına sebep oldu. Çok kolay gol yiyoruz. Yine de pozisyonlar bulduk. 2-1’den sonra biraz dağıldık, rakibin istekli olması ve agresif olması, oyunu aleyhimize çevirdi. Üzgünüz, iki puan kaybettik. Puan olarak gerideyiz. Erzurumspor, Fenerbahçe ve Kayserispor ile berabere kaldık. Bu maçları kazanabilirdik. 6 puan kaybettik, elimizde 3 puan kaldı. Önümüzde Galatasaray ve daha uzakta Başakşehir var. Yukarıyı kovalayacağız. Üçüncü olmak istemiyoruz. Savaşa devam…” ifadelerini kullandı. Rıdvan Dilmen: Kimse bana Şenol Güneş sezon sonuna kadar kalacak diyemez Rıdvan Dilmen Kayserispor ile Beşiktaş`ın 2-2 berabere kaldığı maçın ardından NTV`de önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen, Şenol Güneş`in Milli Takım`ın başına geçmesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku