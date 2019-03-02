Kayserispor Beşiktaş maçı öncesi Şenol Güneş Hikmet Karaman diyaloğu: Okuma okuma…

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma öncesi, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman arasından esprili bir konuşma geçti. Maç öncesi beIN Sports mikrofonlarına konuşan Hikmet Karaman, flaş röportaja gelirken Şenol Güneş’e rastladığını belirterek, aralarında geçen diyaloğu anlattı.

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Hikmet Karaman “Az önce Şenol Güneş ile karşılaştım. Güzel bir espri oldu. Elimdeki notlara bakıyordum. Şenol hoca da bana ‘Okuma okuma… Ben hepsini gördüm’ dedi” ifadelerini kullandı.