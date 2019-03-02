Kadınlar Türkiye Kupası´nda şampiyon Fenerbahçe oldu

11 Nisan Spor Salonu´nda oynanan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO´su Ömer Onan, Botaş Spor Kulübü Başkanı Kerim Taşkıran ile çok sayıda taraftarın izlediği mücadeleye Fenerbahçe, Kelsey Plum´ın sayılarıyla hızlı başladı. İlk çeyreği de 21-10 önde kapatan Fenerbahçe, devreye de 37-23 önde gitti.

Düşük tempoda başlayan üçüncü çeyrekte Ayşe ve Hartley ikilisiyle hücumları değerlendiren Fenerbahçe, final periyoduna mücadeleyi 60-53´lük skorla kazandı. Kadınlar Türkiye Kupası´nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe´ye kupası ve madalyalarını Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Türkiye Basketbol Federasyonu CEO´su Ömer Onan verdi.

Final maçının en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçeli Kia Vaughn da ödüllendirildi.