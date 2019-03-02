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Galatasaray’da Yuto Nagatomo’dan kötü haber! Kadroya alınmadı…
Galatasaray

Galatasaray’da Yuto Nagatomo’dan kötü haber! Kadroya alınmadı…

Galatasaray'da arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen Yuto Nagatomo, Erzurumspor maçı için kadroya alınmadı. Sakatlıkları geçen Mbaye Diagne, Martin Linnes ve Fernando Reges kafileye dahil edildi

2 Mart 2019 15:35

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi. Koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

NAGATOMO YOK!

Galatasaray’da Süper Lig’in 23. haftasındaki Akhisarspor maçı sonrası yapılan tetkiklerinin ardından arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve özel bir program dahilinde çalışan Yuto Nagatomo, maç kadrosuna alınmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Erzurum’a götürülecek kadrosunda sakatlıkları düzelen Mbaye Diagne, Martin Linnes ve Fernando Reges’e de yer verildi.

Sarı kart cezalısı Mariano Filho’dan yoksun Galatasaray’ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcao, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

Son güncelleme 16:00 | 2 Mart 2019
bb erzurumspor galatasaray Yuto Nagatomo
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