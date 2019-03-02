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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde muhteşem geri dönüş!
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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde muhteşem geri dönüş!

Efeler Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanmayı başardı.

2 Mart 2019 17:31

Voleybol Efeler Ligi’nin 21’inci haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk etti. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan derbi mücadeleyi 3-2’lik skorla Fenerbahçe kazandı.

Galatasaray bu skorla 3’üncü sırada 42 puanla yer alırken, Fenerbahçe ise 37 puanla 6’ncı sırada kaldı.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç

GALATASARAY: Venno, Antonov, Doğukan, Selçuk, Yasin, Duff (Can, Onurcan, Emin, Gergye

FENERBAHÇE: Oğuzhan, Ulaş, Klinkenberg, Emre, Ter Maat, Oliva (Caner, Ahmet, Oğulcan, Ferhat, İzzet

SETLER: 25-21, 25-17, 20-25, 24-26, 14-16

Son güncelleme 17:31 | 2 Mart 2019
Fenerbahçe galatasaray
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2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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