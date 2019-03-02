Fenerbahçe Rizespor özet! Fenerbahçe 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe Rizespor ile Süper Lig’de heyecan devam etti. Fenerbahçe Rizespor karşısında 1-0 geri düştüğü maçta 3-2 öne geçerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Çaykur Rizespor’da Moroziuk, 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Maçta gol perdesini 4. dakikada Melnjak açtı. Sağ köşe gönderinden kullanılan köşe vuruşunda Melnjak penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yaptı ve maçın hemen başında durumu 1-0’a getirdi. Fenerbahçe Rizespor karşısında aradığı golü 22. dakikada Serdar Aziz ile buldu. Köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Serdar, topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu 1-1’e getirdi.Fenerbahçe geri dönüş yaptığı maçta 39. dakikada Soldado ile öne geçti. Valbuena’nın harika pasında Zajc topla buluştu. Zajc’ın ceza sahasına çevirdiği topta Moses çok sert vurdu ama kaleci Gökhan çeldi. Seken topu ağlarla buluşturan Soldado, skoru 2-1’e taşıdı. Fenerbahçe Çaykur Rizespor özeti…

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR ÖZET İZLE

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Moses, Zajc, Valbuena, Soldado

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Abdullah, Aminu, Boldrin, Nakoulma, Muriqi