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Fenerbahçe Rizespor özet! Fenerbahçe 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı (MAÇ ÖZETİ)
Fenerbahçe

Fenerbahçe Rizespor özet! Fenerbahçe 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe Rizespor'u sahasında 3-2 yenerek 3 maç sonra yeniden galibiyetle tanıştı. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında golleri ev sahibi ekip adına Serdar Aziz ve Soldado atarken, Rizespor'un tek golü 4. dakikada Melnjak'tan geldi. Çaykur Rizespor'da Moroziuk, 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe Rizespor maçı özeti izlemek isteyen taraftarlar için haberimizin içerisinde Bein Sport özeti bağlantı linki yer alıyor.

2 Mart 2019 21:01

Fenerbahçe Rizespor ile Süper Lig’de heyecan devam etti. Fenerbahçe Rizespor karşısında 1-0 geri düştüğü maçta 3-2 öne geçerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Çaykur Rizespor’da Moroziuk, 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Maçta gol perdesini 4. dakikada Melnjak açtı. Sağ köşe gönderinden kullanılan köşe vuruşunda Melnjak penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yaptı ve maçın hemen başında durumu 1-0’a getirdi. Fenerbahçe Rizespor karşısında aradığı golü 22. dakikada Serdar Aziz ile buldu. Köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Serdar, topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu 1-1’e getirdi.Fenerbahçe geri dönüş yaptığı maçta 39. dakikada Soldado ile öne geçti. Valbuena’nın harika pasında Zajc topla buluştu. Zajc’ın ceza sahasına çevirdiği topta Moses çok sert vurdu ama kaleci Gökhan çeldi. Seken topu ağlarla buluşturan Soldado, skoru 2-1’e taşıdı. Fenerbahçe Çaykur Rizespor özeti…

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR ÖZET İZLE

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Moses, Zajc, Valbuena, Soldado

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Abdullah, Aminu, Boldrin, Nakoulma, Muriqi

Son güncelleme 23:55 | 2 Mart 2019
Fenerbahçe maç özet özet
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Bugün - 19:00
3
-
2
Caykur Rizespor
Konyaspor
Yarın - 13:30
-
Göztepe S.K.
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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