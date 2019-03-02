Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı yayın (İkinci yarı oynanıyor) | Fenerbahçe 2-2 Çaykur Rizespor

Fenerbahçe Çaykur Rizespor canlı! Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta heyecanı devam ediyor. Geçen hafta Beşiktaş deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-0’dan 3-3’a maçı getiren Fenerbahçe ligde ikinci yarının lideri olan Çaykur Rizespor karşısında depoladığı morali üç puana çevirmek istiyor. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

Karşılaşmada, Fenerbahçe’nin ikinci yarıda yükselen yıldızı Nabil Dirar forma giyemiyor. Ayrıca Sadık Çiftpınar da sarı kart cezası nedeniyle kadroda yok. Maçta forma giyip giymeyeceği tartışma konusu olan Fenerbahçe’nin eski yıldızı Aatif da ilk 11’de yer almıyor. Aatif’ın yerine 11’de Prejuce Nakoulma görev yapıyor.

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS HD1

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Moses, Zajc, Valbuena, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Abdullah, Aminu, Boldrin, Nakoulma, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

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