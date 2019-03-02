Canlı Yayın Kayserispor Beşiktaş 0-1 (İlk yarı sona erdi)

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor’a konuk oluyor. Kadir Has Stadı’nda saat 16:00’da başlayan Kayserispor-Beşiktaş maçını hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Kayserispor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Ali Palabıyık… Palabıyık'a Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak da Arda Kardeşler eşlik ediyor.

Öte yandan Beşiktaş’ın başarılı savunma oyuncusu Vida, ısınırken sakatlandı. Doktorlar tarafından hemen kontrol edilen Vida, tedavisinin ardından ilk 11’deki yerini aldı.

İki takım, karşılaşmada şu 11’ler ile mücadele ediyor:

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Şamil, Mensah, Varela, Deniz, Umut, Kravets

BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Medel, Caner, Dorukhan, Atiba, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak

KAGAWA VE GÖKHAN GÖNÜL YOK

Spor Toto Süper Lig’de günün açılışını Beşiktaş, Kayseri'de yapıyor. Siyah- beyazlılar, A Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş ile mutlak 3 puan almak için sahaya çıkıyor. Beşiktaş’ın Kayserispor ile oynadığı maçın kadrosunda sakatlıkları bulunan Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül yer almıyor.

Beşiktaş, rakibiyle oynadığı son 9 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik alarak yenilmedi.

Cezalı Necip Uysal da Kayserispor maçı kadrosunda yer almıyor. Necip Uysal, Fenerbahçe ile oynanan derbide yedekler arasında olmasına rağmen rakip oyuncuyla yaşadığı gerginlik nedeniyle sarı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü.

BEŞİKTAŞ MORAL ARIYOR

Beşiktaş, Kayserispor karşılaşmasına oldukça moralsiz ve bir çok tartışmanın gölgesinde hazırlandı. 3-0’dan 3-3’gelen Fenerbahçe derbisi hala konuşulurken, bu kez de Şenol Güneş’in A Milli Futbol Takımı’nın başına getirildiğinin resmi olarak açıklanması, siyah beyazlıları bir anda başka bir gündeme sokup Kayserispor maçını neredeyse unutturmuş vaziyette… Yaklaşık bir aydır gündemde olan Şenol Güneş-Milli Takım görüşmeleri, Güneş ve yönetim tarafından net olarak açıklanmasa da en sonunda resmileşince bu kez de ‘sezon sonuna kadar ne olacak’ tartışmaları maçın önüne geçti. Her ne kadar yönetim; dün akşam yaptığı açıklamayla, Şenol Güneş’in sezon sonuna kadar devam edeceğini söylese de, ligin kalan maçları bir çok tartışmaya açık vaziyette. Çünkü, camia içinde Şenol Güneş’in hemen bırakmasını isteyenler olduğu gibi, sezon sonunda güzel bir ayrılığın yaşanmasını isteyenler de az değil…

Beşiktaşlı futbolcular ise tüm bu gelişmelerin ışığında Kayserispor’u yenerek moral bulmak istiyor.

BEŞİKTAŞ’TA İKİ İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ta iki isim Kayserispor karşısına 3 sarı kartla ceza sınırında çıkıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Dorukhan ve Medel, teknik direktör Şenol Güneş’in Kayserispor’a karşı görev vermesi ve sarı kart görmeleri durumunda 25. haftada iç sahada oynanacak Atiker Konyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

CHERRY ŞOKU!

Kayserispor’un Hollandalı oyuncusu Tjaronn Chery annesini rahatsızlığı nedeniyle Hollanda’ya gitti. Chery, bugün oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Aldığı kötü haber sonrası morali bozuk bir şekilde Kayseri’den ayrılan Chery’in hafta içi Kayseri’ye gelmesi bekleniyor.