Briçte doping skandalı!

Şimdiye kadar sporcuları fiziksel olarak daha dayanıklı yapmak için kullanıldığı düşünülen dopingin, briç gibi zihinle oynanan bir sporda da yapıldığı ortaya çıktı. Dünyaca ünlü briç sporcusu Geir Helgemo, doping yaptığı gerekçesiyle ceza aldı. Dünya Briç Şampiyonası’nda doping testlerini geçemeyen Geir Helgemo, Dünya Briç Federasyonu tarafından 1 yıl men cezasına çarptırıldı.

Doping yaparken yakalandı! Çete çökertildi Aralarında olimpik sporcu Max Hauke`nin de yer aldığı beş kayakçı, doping yaparken suç üstü yakalandı. Soruşturmayı genişleten Avusturya polisi, doping çetesini çökertti. İlgili Haberi Oku

Briç gibi zihinsel güç harcanan sporlarda doping sentetik testosteron ya da uyarıcı ilaç kullanılması ile gerçekleştiriliyor. Böylece sporcular yaklaşık bir hafta süren ve zihinsel olarak oldukça yoran şampiyonlarda daha dinç kalmayı başarıyorlar.

Dünya Anti Doping Ajansı’nın (WADA) 2016 yılında gerçekleştirile turnuvalarda yaptığı doping testlerinin sonuçlarına göre briç sporunda yapılan doping sayısı hiç de az değil… Verilere göre, 2016 yılında yapılan testlerde tam 22 briç sporcusunda dopinge rastlandı. Bu 2014 yılındaki testlerden yüzde 3.6 daha fazla bir oran…

Fenerbahçe `Obrigado Alex`in ilk bölümünü yayınladı! Fenerbahçe Original Series'in ilk bölümü ‘Obrigado Alex' Fenerbahçe YouTube kanalında yayınlandı. Videoda Fenerbahçe`nin efsane kaptanı Alex de Souza`nın 7 yıl sonra tekrar kulübü ziyaretini anlatıyor. İlgili Haberi Oku