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Borussia Dortmund’a Augsburg deplasmanında ağır darbe!
Dünyadan Futbol

Borussia Dortmund’a Augsburg deplasmanında ağır darbe!

Bundesliga'da 24. haftanın açılış maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'a 2-1 yenildi

2 Mart 2019 00:50

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg’a 2-1 yenildi.

Augsburg, Bundesliga’nın 24. haftasında, WWK Arena’da Borussia Dortmund’u konuk etti.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 24. ve 68. dakikalarında Dong-Won Ji ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund’un tek golü 81. dakikada Paco Alcacer’den geldi.

Şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Borussia Dortmund, 54 puan ve maç fazlasıyla Bayern Münih’in 3 puan önünde bulunuyor.

Augsburg ise puanını 21’e çıkararak, 15. sıradaki yerini korudu.

Borussia Dortmund’un en yakın takipçisi Bayern Münih yarın deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.

Son güncelleme 00:50 | 2 Mart 2019
Augsburg Borussia Dortmund Bundesliga
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