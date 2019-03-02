Ankaragücü’nden kaza açıklaması: ‘Anlatılan şekline göre bu bir kaza değil’

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Ankara'ya gönderildi.

Antalya-Afyonkarahisar karayolunda gece 03.00 saatlerinde meydana gelen kazada 2 taraftar hayatını kaybetti, 23 taraftar yaralandı. Kaza sonrası yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız Devlet Hastanesine gelip yaralılar hakkında bilgi alarak Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz ve taraftarlara başsağlığı diledi.

Hayatını kaybeden Mert Turgut Çakır (17) ve Eren Açıkgöz’ün (19) cenazeleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketleri Ankara'ya yollandı.

Antalyaspor müsabakası sonrası Ankara'ya dönen taraftar otobüsümüzün kaza yapması sonucu taraftarlarımızdan Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz, vefat etmiştir. Camiamıza, ailemize ve merhumların ailelerine başsağlığı diler, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. #Yastayız pic.twitter.com/EGf55GVuyz — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) 2 Mart 2019

“ANLATILAN ŞEKLİNE GÖRE BU BİR KAZA DEĞİL”

Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz “23 tane yaralımız var, bunların içerisinde 2 tanesinin durumu ağır. Onları zaten Ankara'ya sevk ettik. Şu anda yoldalar onlar da Ankara'ya gidiyorlar. Anlatılan şekline göre bu bir kaza değil. Bir aracın çarpması sonucu otobüsün takla atması. O araç ne şekilde geldi, nasıl bu arabaya çarptı, otobüsü nasıl devirdi biz tabi bunları bilmiyoruz. İnşallah bu araştırmalar sonucu çıkacak, ne olduğu belli olacak. 2 kardeşimiz hayatını kaybetti. Şu anda bir tane hastamız kaldı zannedersem onun da beyin tomografisini bekliyoruz onu da alıp gideceğiz inşallah. Başımız sağolsun. Diyecek bir şey yok geçmiş olsun. Allah tekrarını göstermesin” dedi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe ile İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, MKE Ankaragücü Kulüp Başkan Yardımcısı Metin Akyüz ve taraftarlara taziyelerini iletti. “TARAFTARIN HEPSİ UYUYORDU”

Kazada yaralananlardan Şener Çoruh, yaptığı açıklamada, takımlarının Antalya’da oynadığı maçın ardından yola çıktıklarını ve sadece bir yerde mola verdiklerini söyledi.

Kaza esnasında uyuduğunu belirten Çoruh, “Taraftarın hepsi yorgun olduğu için midibüsün içinde uyuyordu. Kaza da herhalde arkamızdaki bir arabanın bize çarpmasıyla gerçekleşiyor. Şoför de ondan kurtarayım derken bariyerlere vurarak iki takla attı. İki tane gencecik fidanımız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin, ailelerine ve onları seven herkese sabır versin.” diye konuştu.

Taraftarlardan Çetin Salbaş da kaza nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Mutlu günlerinde üzücü bir olay yaşadıklarını ifade eden Salbaş, “İki tane aslan gibi babayiğidimizi kaybettik. Biz de zaten kazanın üzerine geldik. Konuşacak başka bir şey de yok. Mutlu günümüzde çok acı yaşıyoruz.” dedi.

MAÇ SONUCU | Antalyaspor 2-4 Ankaragücü | Süper Lig 24. hafta Spor Toto Süper Lig 24. hafta açılış karşılaşmasında Antalyaspor`a konuk olan Ankaragücü, zorlu deplasmandan 4-2`lik galibiyetle ayrılırken Jamaikalı forvet Dever Orgill hat-trick yaparak maçın kahramanı oldu. Başkent ekibinin Yeni Zelandalı futbolcusu Tyler Boyd da 2 asist, 1 gollük performansıyla galibiyetin mimarlarından oldu. İlgili Haberi Oku