Toni Kroos’tan Beşiktaş’ın eski hocası Bernd Schuster’e olay cevap!

SKOR DIŞ HABERLER / Real Madrid’in Alman futbolcusu Toni Kroos, vatandaşı olan teknik direktör Bernd Schuster’in performansını eleştirmesi sonrasında Twitter’dan olay bir paylaşım yaptı.

Copa del Rey mücadelesinde ezeli rakibi Barcelona’ya kendi evinde 3-0 yenilen Real Madrid’de en çok eleştirilen isimlerin başında Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos geldi.

İspanya’da bir radyo kanalına konuşan Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Schuster, “Bu orta saha Girona karşısında bile kazanamadı. Kroos şu an dizel traktör gibi” ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından Schuster’in bu sözlerini paylaşan bir hesabı alıntılayan Kroos, “Kim?” yazarak Schuster’i tanımadığını söylerek Alman efsaneyi tiye alan bir yorum yaptı.

Cristiano Ronaldo’nun sezon başında takımdan ayrılmasının Real Madrid’in kötü gidişinde etkili olduğunu söyleyen 59 yaşındaki teknik adam, “Madrid golcüsünü kaybetti. Bu sezon tarihlerindeki en iyi golcülerinden yoksunlar” dedi.

Öte yandan savunma oyuncusu Raphael Varane’ı da eleştiren tecrübeli isim, “Bir gölge adam gibi. Pozisyon alışı daima çok kötü” yorumunda bulundu.

1980-1988 yılları arasında Barcelona forması giyen Schuster, 1988-1990’da Real Madrid, 1990-1993 yılları arasında da Atletico Madrid formaları giydi.

2007-08 sezonunda Real Madrid’de teknik direktör olarak görev alan Alman çalıştırıcı, Haziran 2010-Mart 2011 tarihleri arasında da Türkiye’de Beşiktaş’ta görev aldı.