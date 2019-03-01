THY Euroleague | Maccabi FOX Tel Aviv 77-58 Darüşşafaka Tekfen

Darüşşafaka Tekfen, THY Euroleague’in 24. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX’a deplasmanda 77-58 mağlup oldu.

Tel Aviv kentindeki Menora Mivtachim Arena’da oynanan maçın ilk çeyreğini 18-10 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına 38-23 üstün gitti. Son periyoda 57-41 önde başlayan Maccabi FOX, salondan 77-58 galip ayrıldı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Euroleague’de iyi bir sezon geçirmeyen yeşil-siyahlı ekip, 21. mağlubiyetini yaşadı. Normal sezonu ilk 8 içinde bitirerek play-off’lara girmenin hesaplarını yapan Maccabi FOX ise 11. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçında gülen Kanarya! | THY Euroleague THY Euroleague`de normal sezonun 24. haftası Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe Beko, konuğu Anadolu Efes`i 84-66`lık skorla mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. İlgili Haberi Oku