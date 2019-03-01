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Rubin Kazan’dan Gökdeniz’e ağır sözler!
Dünyadan Futbol

Rubin Kazan’dan Gökdeniz’e ağır sözler!

Trabzonspor ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Gökdeniz Karadeniz ile futbolu bıraktığı kulübü Rubin Kazan arasında büyük bir kriz yaşanıyor.

1 Mart 2019 08:28

Rubin Kazan’da Gökdeniz Karadeniz krizi sürüyor. Trabzonspor’dan transfer oluğ 10 yıl oynadığı Rubin Kazan’da futbol kariyerini sonlandıran eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz’in, kulüpten alacağı para tartışma konusu oldu.

“FAKİR BİR İNSAN DEĞİL”

Gökdeniz Karadeniz’in alacakları hakkındaki tavrını eleştiren Rubin Kazan’ın CEO’su Rustem Saymanov, “Gökdeniz’in alacaklarını bırakmasını istemiyoruz. Ona kesinlikle ödeme yapacağız. Fakir bir insan da değil ama borçların üstünde çok duruyor” dedi.

“ÇİRKİN VE ONURSUZ”

Rustem Saymanov sözlerini “Uzun süre burada oynadı ve sadece borçları düşünüyor. Bu hareketi çirkin ve onursuz.” ifadeleriyle tamamladı.

Gökdeniz Karadeniz, alacaklarının ödenmesi için Rusya Futbol Federasyonuna bulunmuştu.

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Son güncelleme 08:44 | 1 Mart 2019
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