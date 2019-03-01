Kasımpaşa Akhisarspor maçı sonrası taraftarlardan istifa çağrısı!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu. İlk maçı da 3-1 yenilen Paşa, kupaya veda etti. Maçta Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, taraftarlar tarafından istifaya davet edildi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı izlemeye gelen lacivert-beyazlı taraftarlar, “Denizli istifa” diye tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar ayrıca bir önceki Teknik Direktör Kemal Özdeş lehinde tezahüratlar yaptı. ‘Sanki takımın tüm sihri gitti…’

Kulüp sahibi Turgay Ciner ile görüşeceğini söyleyen Denizli, “Devre arasında sanki bir el değdi ve takımın tüm sihri gitti. Futbolcu olarak psikolojisi bu kadar düşen bir grupta, mücadele edip, sonuç alamamak daha da üzüyor. Mücadele ettik mi, ettik. Şut attık mı, attık. Neticede devre arasından itibaren iyi gitmeyen bir şey var bizde. Bunu değerlendireceğiz, nedir, ne değildir. Burada bir eksiklik var. Tabii ki çok üzülüyoruz, çok farklı hedefler için geldik, kupa bunlardan biriydi.

Çok kolay değil, böyle bir psikolojisi bozulmuş bir grupta bir anda bir şeyleri değiştirmek. Çalışmalarımız ilk yarıdan iyi devam ediyor, bu jafta antrenman performansımız da iyiydi. Maç içinde denedik, olmadı. Direkten dönen, vuramadığımız, yediğimiz kolay goller. Buna bir çare bulacağız, o çare neyse, onu değerlendireceğiz” dedi. MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 1-2 Akhisarspor | Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası`nda çeyrek final heyecanı Kasımpaşa Akhisarspor maçı ile sona erdi. İlk maçı Akhisarspor 3-1 kazanan Akhisarspor, deplasmanda da 2-1 galip geldi ve Ümraniyespor`un yarı finalde rakibi oldu. Maç sonu yaşanan gerginlikte Elvis Manu kırmızı kart gördü! İlgili Haberi Oku