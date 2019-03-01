Fenerbahçe ‘Obrigado Alex’in ilk bölümünü yayınladı!

Fenerbahçe Kulübü, resmi Youtube kanalında eski futbolcusu Alex de Souza’nın 7 yıl sonra sarı lacivertli kulübü ziyaretini anlatan kısa filmin ilk bölümünü yayınladı.

‘Obrigado Alex’ adıyla yayınlanan 8 buçuk dakikalık videoda Atiker Konyaspor maçı öncesi kulübü ziyaret eden Brezilyalı futbolcunun konuşmaları yer alıyor.

Sarı lacivertli kulüpte geçirdiği günleriyle ilgili anılarını anlatan Alex de Souza “Dünyanın neresinde olursam olayım, Fenerbahçe benimle birlikte kalbimde olacak” ifadelerini kullanıyor.

Bir ara Türkçe konuşan Alex, “Hayat çok farklı. Çocuklar büyüdü. Maria 15, Antonio 12, Felipe 9 çok fark var şimdi. Ama trafik aynı” diyere gülüyor.

İşte ‘Obrigado Alex’in ilk bölümü;