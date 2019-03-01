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Erzurumspor’dan Galatasaray’ın ‘maç erken oynansın’ talebiyle ilgili flaş açıklama!
BB Erzurumspor

Erzurumspor’dan Galatasaray’ın ‘maç erken oynansın’ talebiyle ilgili flaş açıklama!

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan BB Erzurumspor-Galatasaray karşılaşmasının saatiyle ilgili yaşanan karışıklık sonrasında ev sahibi ekibin Basın Sözcüsü Ahmet Dal'dan açıklama geldi. Galatasaray'ın maçın erken saatlerde oynanması talebini reddeden TFF, yayıncı kuruluş ve Erzurumspor'un bu talebi reddettiğini açıklamıştı. Erzurumspor yöneticisi Dal ise, kendilerine resmi bir talebin iletilmediğini ifade etti.

1 Mart 2019 18:09

Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak olan BB Erzurumspor-Galatasaray maçının saati ile ilgili olarak yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

Sarı kırmızılı ekip Erzurum’da havanın akşam saatlerinde eksi 12 derecelere kadar inmesi nedeniyle Erzurumspor maçının gündüz oynanmasını talep etmişti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluş ve BB Erzurumspor’un bu isteği kabul etmediğini dile belirtmişti.

Asistanaliz.com’a açıklamalarda bulunan Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, “Tüm futbolseverlerle paylaşmak istiyorum. ‘4 Büyükler’in izlenmesini istediği maçlar hep akşam saatlerinde oynanır. İnsanlar ona göre programlarını yaparlar. Stattan olamayanlar evinden izler. TFF’nin ve yayıncı kuruluşun fikstür planlamasıyla oynadığı maçların saatleri belirlenir.” dedi.

“BİZE RESMİ BİR EVRAK GELMEDİ”

Kendilerine resmi bir talebin ulaşmadığını dile getiren Dal, “Ankaragücü deplasmanının saatini 19.00 olarak bilerek çıktık. Çarşamba günü şöyle bir şey duydum: Ne kulüp başkanımıza ne kulübümüze yayıncı kuruluştan, Federasyon’dan ya da Galatasaray’dan resmi bir talep gelmedi maçın saatinin değiştirilmesiyle ilgili olarak. Kulübe resmi bir evrak, resmi bir belge gelmedi.” ifadelerini kullandı.

“ARTIK KONUNUN KAPATILMASI HEPİMİZİN MENFAATİNE”

Konunun kapatılması gerektiğini belirten Dal, son olarak şunları kaydetti:

“17.30-19.00 arası saat farkı durumu neden bu kadar büyüdü bilmiyorum. Bize bir talep gelseydi Erzurumspor bunu değerlendirirdi. Maça gelenlere güzel bir futbol izletmek, bizim derdimiz bu saatten sonra bu. Artık bu konunun kapatılması hepimizin menfaatine”

27 Şubat 2019 Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir: `Ayıp oluyor!` Galatasaray'ın, maçın erken saatte oynanması yönündeki talebini `Ayıp` olarak niteleyip eleştiren Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, “Buraya gelen geliyor, puanını alan dönüyor. Oynayan oynuyor yani. Bu kadarına pes” diye konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:09 | 1 Mart 2019
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