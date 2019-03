El Clasico’nun önüne geçen fotoğraf… ‘Messi’nin formasını…’

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya Kral Kupası yarı finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Real Madrid Barcelona'ya Santiago Bernabeu'da 3-0 mağlup olarak final şansını kaybetti.

Reuters foto muhabiri Susana Vera’nın çektiği bir kare maçın kendisi kadar konuşuldu. 2018 Ballon d’Or ödülünü kazanan Luka Modric’in Messi’nin formasından çekerek durdurmaya çalıştığı o an sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken Barcelona da Twitter üzerinden esprili bir tweet attı:

“Messi’nin formasını online dükkanımızdan almak çok daha kolay”

It’s much easier to get a #Messi shirt by going to our online store https://t.co/Of4Zk6Ygg9 pic.twitter.com/Q5VC9dtSXZ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 Mart 2019