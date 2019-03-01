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El Clasico’nun önüne geçen fotoğraf… ‘Messi’nin formasını…’
İspanya La Liga

El Clasico’nun önüne geçen fotoğraf… ‘Messi’nin formasını…’

Barcelona'nın Real Madrid'i 3-0 ile geçtiği maçın ardından bir fotoğraf paylaşım rekorları kırdı. Modric'in Messi'yi çektiği pozisyon üzerine Barcelona sosyal medyada dalga geçen bir tweet attı...

1 Mart 2019 12:19

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya Kral Kupası yarı finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Real Madrid Barcelona'ya Santiago Bernabeu'da 3-0 mağlup olarak final şansını kaybetti.

Reuters foto muhabiri Susana Vera’nın çektiği bir kare maçın kendisi kadar konuşuldu. 2018 Ballon d’Or ödülünü kazanan Luka Modric’in Messi’nin formasından çekerek durdurmaya çalıştığı o an sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken Barcelona da Twitter üzerinden esprili bir tweet attı:

“Messi’nin formasını online dükkanımızdan almak çok daha kolay”

Son güncelleme 12:23 | 1 Mart 2019
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