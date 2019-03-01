Doping yaparken yakalandı! Çete çökertildi

Avusturya polisinin gerçekleştirdiği doping çetesi operasyonu gündeme bomba gibi düştü. Olimpik sporcu Max Hauke ve dört kayak sporcunu kan dopingi yaparlarken yakalayan Avusturya polisi, soruşturmayı genişletince Almanya’ya kadar uzanan bir çetenin izine rastladı. Aralarında 2008 Tour de France’da yarışan Gerolsteiner takımının doktoru Mark Schmidt’in de yer aldığı dokuz kişi tutuklandı. Avusturya’da yayın yapan Vorarlberg Online sitesinde yer alan video, doping skandalını gözler önüne serdi.

Çarşamba günü başlatılan operasyonda önce beş sporcu gözaltına alındı. Sporcuların sorgusu sonrasında büyük bir doping çetesinin izi sürülmeye başlandı. Avusturya sınırlarını aşan operasyon, Almanya’ya kadar uzandı. Dokuz doping çetesi üyesi yakalanarak tutuklandı. Çetenin içinde yer alan doktor Mark Schmidt’in, 2008 Tour de France bisiklet yarışında Gerolsteiner adına çalıştığı öğrenildi. O yarışta üçüncü olan Bernhard Kohl’un derecesi, doping yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Merakla beklenen Fres Oquendo Manuel Charr maçı yine iptal edildi Almanya`nın Köln kentinde mart ayında yapılması planlanan Ömer Mahmut Manuel Charr ile Fres Oquendo maçı ikinci kez iptal edildi. Birincisi Charr'a atılan doping iftirası nedeniyle iptal olan maç, şimdi de rakibin müsabakaya hazır olmadığı gerekçesi ile yapılmayacak. İlgili Haberi Oku

KAN DOPİNGİ NEDİR?

Kan dopingi, bir kişinin kırmızı kan hücre kütlesini arttırmak amacıyla, (Bu durumda kaslara daha fazla oksijen taşınacak, dayanıklılık ve performansta artış oluşacaktır) belirli bazı teknik ve maddeleri kötü amaçla kullanılmasıdır.

Kan dopingi yapmak için yaygın olarak kullanıldığı bilinen üç madde veya metot vardır ki bunlar; eritropoetin (EPO), sentetik oksijen taşıyıcıları ve kan naklidir. Her üçü de WADA Yasaklı Madde ve Metotlar Listesi'ne göre yasaktır.

EPO

EPO, doğal olarak insan vücudu tarafından üretilen bir peptid hormonudur, böbreklerden salgılanır ve kemik iliğine etki ederek kırmızı kan hücrelerinin üretilmesi fonksiyonunu uyarır. Kırmızı kan hücrelerindeki yükselme, kanın vücut kaslarına taşıdığı oksijen miktarını ve vücudun laktik asidi tamponlama kapasitesini de arttıracaktır.

SENTETİK OKSİJEN TAŞIYICILARI

Hemoglobin tabanlı oksijen taşıyıcıları (HBOC) ya da perflorokarbonlar (PFC) gibi saflaştırılmış proteinler veya kimyasallar, oksijen taşıma kapasitesine sahip sentetik maddelerdir.

Bazı durumlarda örneğin; acil kan verilmesi gereken hallerde kan yok ise, hastanın kanı ile verilecek kan arasındaki uyumu belirleyecek zaman yok ise veya kan enfeksiyonu riski yüksek ise sentetik oksijen taşıyıcıları tedavi açısından çok yararlı olmaktadır. Ancak, doping yapmak için kötü amaçlarla kullanımı ise birçok yan etki ile birlikte kalp-damar hastalığı riski taşımaktadır.

KAN NAKLİ

Doping amacıyla iki şekilde, otolog kan ya da homolog kan kullanılarak nakil yapılmaktadır.

Otolog kan ile yapılan dopingde, kişinin kendi kanı alınır, dondurularak veya soğukta saklanır; gerekli olduğu zaman, aynı kişiye nakil yapılır.

Homolog kan ile yapılan dopingde, aynı kan grubuna mensup başka bir kişiden alınan kan, diğer bir kişiye verilir.

Doping amacıyla kan nakli kullanımının tarihi çok eskiye dayansa da; son yıllarda yeniden gündeme gelmesi ve kullanılmasının sebebi ise, büyük olasılıkla, etkili EPO tespit metotlarının keşfedilmesi ve uygulanmaya başlanmasıdır.

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