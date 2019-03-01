Cristiano Ronaldo kendisine 330 bin pound’luk yeni araba satın aldı!

SKOR DIŞ HABERLER / Juventus’un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, Rolls Royce marka yeni arabasının fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

330 bin pound (2 milyon 342 bin 604 TL) değerinde beyaz renkteki arabasının fotoğrafını 150 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşan Ronaldo, “İşlem tamam” ifadelerini kullandı.

Araba koleksiyonu bulunan Ronaldo’nun Bugatti, Lamborghini ve Ferrari marka arabalara sahip.

Sezon başında Juventus’a transfer olan 34 yaşındaki Portekizli futbolcu İtalyan devinden yıllık 30 milyon Euro kazanıyor.