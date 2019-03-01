Çocukluk hayalini gerçekleştiren Talisca annesini başkan yaptı

İki sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş’ta taraftarların sevgisini kazanan, daha sonra Çin ekibi Guanghzou Evergrande’ye transfer olan Anderson Talisca, ülkesi Brezilya’da futbol kulübü satın aldı. Bahia şehrinin takımı olan Esporte Clube Olímpia’nın sahibi olan Talisca, başkanlık görevini annesi Ivone Souza’ya verdi.

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Talisca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Başkanlık görevini şimdilik annem üstlenecek. Kulübün teknik ekibini ise zaman içinde oluşturacağız. Böyle bir şeyin hep hayalini kuruyordum. Mahalledeki çocukları toplayarak turnuva yaptırırdım. Profesyonel olduktan sonra da kafamda böyle bir plan vardı. Parasal olayı hallettikten sonra güvendiğim insanlarla birlikte bu hayali gerçekleştirdim.”

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