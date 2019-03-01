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Çocukluk hayalini gerçekleştiren Talisca annesini başkan yaptı
Dünyadan Futbol

Çocukluk hayalini gerçekleştiren Talisca annesini başkan yaptı

Futbol kulübü satın alan Talisca, annesini kulübün başına getirdi. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Talisca, "Başkanlık görevini şimdilik annem üstlenecek" dedi.

1 Mart 2019 15:26

İki sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş’ta taraftarların sevgisini kazanan, daha sonra Çin ekibi Guanghzou Evergrande’ye transfer olan Anderson Talisca, ülkesi Brezilya’da futbol kulübü satın aldı. Bahia şehrinin takımı olan Esporte Clube Olímpia’nın sahibi olan Talisca, başkanlık görevini annesi Ivone Souza’ya verdi.

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Talisca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Başkanlık görevini şimdilik annem üstlenecek. Kulübün teknik ekibini ise zaman içinde oluşturacağız. Böyle bir şeyin hep hayalini kuruyordum. Mahalledeki çocukları toplayarak turnuva yaptırırdım. Profesyonel olduktan sonra da kafamda böyle bir plan vardı. Parasal olayı hallettikten sonra güvendiğim insanlarla birlikte bu hayali gerçekleştirdim.”

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Son güncelleme 15:26 | 1 Mart 2019
beşiktaş brezilya çin talisca
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