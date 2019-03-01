MAÇ SONUCU | Antalyaspor 2-4 Ankaragücü | Süper Lig 24. hafta

Spor Toto Süper Lig 24. hafta ilk maçında Antalyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen maçı Ankaragücü 4-2 kazanmayı bildi.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 6 maçta 4 yenilgi, 2 galibiyet alan Antalyaspor, 19. dakikada Chico’nun golüyle 1-0 öne geçerken son haftaların formda takımı Ankaragücü ise 21. dakikada Dever Origi ile bu gole yanıt vererek skoru 1-1’e getirdi.

Karşılaşmanın 26. dakikasında yine sahneye çıkan Ankaragücü’nün Jamaikalı forveti Orgill durumu 2-1’e getirirken Antalyaspor’da Nazım Sangare 30. dakikada müthiş bir gole imza atarak skoru 2-2 yapan isim oldu.

Gol düellosu şeklinde geçen maçın 41. dakikasında bir kez daha Antalyaspor ağlarını sarsan Orgill, hem takımının hem de kendisinin üçüncü golünü atarak hat-trick yaptı ve Ankaragücü’nü 3-2’lik üstünlüğe taşıdı.

İlk yarı bu skorla biterken ikinci yarıda beraberlik için bastıran Antalyaspor’un çabası sonuç vermedi.

Maçın son anlarında Antalyaspor’un savunmasındaki boşlukları değerlendiren Ankaragücü, Tyler Boyd’un 90+5’teki golüyle maçın skorunu 4-2 olarak belirledi. Yeni Zelandalı futbolcu attığı golün dışında iki golün de asistini yapan isim oldu.

Ankaragücü bu sonuçla puanını 30 yaparken Antalyaspor ise 32 puanda kaldı. Ankaragücü ligde bir sonraki maçında sahasında Bursaspor’u ağırlarken Antalyaspor deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek.

Stat: Antalya

Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Chico (Dk. 80 Doğukan Sinik), Hakan Özmert, Charles, Amilton, Fredy (Dk. 57 Doukara), Serdar Özkan (Dk. 63 Drole), Mevlüt Erdinç

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 57 Moulin), Djedje, Sacko (Dk. 76 İlhan Parlak), Canteros (Dk. 82 Scarione), Boyd, Orgill

Goller: Dk. 19 Chico, Dk. 30 Nazım Sangare (Antalyaspor), Dk. 21, 26 ve 41 Orgill, Dk. 90+6 Boyd (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 6 Boyd, Dk. 17 Sedat Ağçay, Dk. 63 Kitsiou, Dk. 72 Pinto, Dk. 78 Altay Bayındır, Dk. 84 Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 30 Nazım Sangare, Dk. 62 Hakan Özmert, Dk. 90+3 Diego (Antalyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Amilton’un ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mevlüt Erdinç, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Mevlüt Erdinç’in vuruşunda, Altay Bayındır topa müdahale ederek gole izin vermedi.

19. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Sağ taraftan kazanılan köşe atışını kullanan Hakan Özmert’in ceza sahasına ortasında, ön direkteki Chico’nun kafa vuruşunda, arka direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

21. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Canteros’un ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Orgill’in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin’in solundan filelerle buluştu: 1-1

26. dakikada MKE Ankaragücü mücadelede öne geçti. Konuk takımın ani gelişen atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Boyd, topu kaleci Boffin’in üzerinden aşırttı. Kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağa çizgi üzerinde dokunan Orgill, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2

30. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Ceza sahası önünde aldığı topla iki savunma oyuncusunu geçen Nazım Sangare’nin penaltı noktası üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır’ın sağından filelerle buluştu: 2-2

41. dakikada MKE Ankaragücü maçta yeniden öne geçti. Pinto’nun ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Boyd’un arka direğe ortasında Orgill, kafayla topu filelere yolladı: 2-3

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Diego’nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert’in vuruşunda, meşin yuvarlak defansın da müdahalesiyle kale direğinin yanından kornere gitti.

75. dakikada ceza sahası sol çaprazından Doukara’nın ortasında penaltı noktası civarında Mevlüt Erdinç’in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

90+2. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Doğukan Sinik’in sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

90+6. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kitsiou’nun içeriye çevirdiği topla buluşan Boyd, meşin yuvarlağı kaleci Boffin’in sağından ağlarla buluşturdu: 2-4