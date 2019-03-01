Beşiktaş’ın Kayserispor kadrosu belli oldu! İki yıldız yok

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu belirlendi. Beşiktaş’ın iki yıldızı Kagawa ve Gökhan Gönül, sakatlıkları nedeniyle Kayserispor kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş, Şenol Güneş ile ilgili kararını verdi! Beşiktaş`tan flaş Şenol Güneş açıklaması: 4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş Kulübü’nde konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Shinji Kagawa sol kasık adduktor ve Gökhan Gönül sol uyluk arka biceps adale sakatlıkları nedeniyle İ.M. Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı.”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in belirlediği 21 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

“Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz”

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