Beşiktaş, Şenol Güneş ile ilgili kararını verdi!

Beşiktaş, Milli Takım’la anlaşan Şenol Güneş’le kararını verdi. İşte Beşiktaş’ın açıklaması:

“Kamuoyuna Açıklama

Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma sağlamıştır.

4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir.

Bu anlaşmanın Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK”

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