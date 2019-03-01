Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan yeni hoca, Kagawa, Ljajic ve Fabri açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı takımdaki gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Şenol Güneş ve kiralık olarak forma giyen Adem Ljajic’in geleceği hakkında konuşan Orman, “Ljajic gelecek sezon da Beşiktaş’ta olacak gibi gözüküyor” dedi.

Güneş’in yerine gelecek teknik adamla ilgili konuşan Orman, “Beşiktaş’ı şampiyon yapacak ve Avrupa kupalarında başarıya götürecek, vizyon sahibi bir hoca olmalı” yorumunda bulundu.

İşte Fikret Orman’ın açıklamalarından satır başları;

“Şenol hocamızın gitmesi ülkemizde olağanüstü gözüküyor ama bunlar olabilen şeyler. Sezon sonu milli takıma gidiyor. Bizim işimiz Beşiktaş’ı başarıya ulaştırmak. Yönetim olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

“KAGAWA İLE İLERLEYEN SÜREÇTE KARAR VERİRİZ”

“Fabri ile şu anda bir görüşmemiz yok, öyle bir niyetimiz de olmadı. Kagawa 3-4 maçtır bizde, bir oynasın, ilerleyen süreç içinde bonservisi ile ilgili karar veririz. Kulüpler bütçe olarak daralacaklar. Bizim maliyet hesabını tekrar masaya yatırmamız lazım.”

‘ŞU ANDA YENİ HOCA İÇİN BİR KARAR YOK’

“Önümüzde 3 aylık bir süreç var, çalışmalar başlayacak bizde de. Beşiktaş’ı kaldırabilecek, başarı sağlayacak bir hoca olmalı. Beşiktaş’ı şampiyon yapacak ve Avrupa kupalarında başarıya götürecek, vizyon sahibi bir hoca olmalı. Şu anda verdiğimiz bir karar yok.”

“LJAJIC BEŞİKTAŞ’TA KALACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR”

“Ljajic önümüzdeki sezon da Beşiktaş’ta olacak gibi gözüküyor. Kontratında bazı maddeler var ve o maddeler tutarsa alınacak.”

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