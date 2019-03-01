SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Eren Erdem davasında flaş gelişme!
Aykut Kocaman’a sakatlardan iyi haber!
Atiker Konyaspor

Aykut Kocaman’a sakatlardan iyi haber!

Göztepe maçının hazırlıklarına devam eden Atiker Konyaspor'da sakatlıkları geçen Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado takımla birlikte çalıştı. 

1 Mart 2019 17:47

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında sahasında Göztepe’yi konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma hareketleri ve 5’e 3 ile başladı. Pas ve şut çalışması ile devam eden antrenman taktik çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana tedavisine devam edilen Mustapha Yatabare dışında tüm oyuncular katılırken, Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado takımla birlikte, Fallou Diagne ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

01 Mart 2019 Okan Buruk`un takımları son 4 maçta Fenerbahçe`ye kaybetmedi Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe`ye karşı oynadığı son 4 maçın tamamını kazandı ve 1 de kupa sevinci yaşadı. Buruk, Fener`e karşı toplamda ise 9 kez karşılaştı ve 4`er galibiyet ve mağlubiyet aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:47 | 1 Mart 2019
atiker konyaspor Aykut Kocaman
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Bugün - 20:30
-
Ankaragücü
Bursaspor
Yarın - 16:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR