Ali Adnan’ın başına gelmeyen kalmadı

Iraklı futbolcu Ali Adnan, son bir ay içinde adeta kabusu yaşadı. Milliyet gazetesinin haberine göre, Udinese’den kiralık olarak formasını giydiği Atalanta’da milli takımdan Asya Kupası için davet aldığında bir süreliğine takımından ayrılıp sonra tekrar Serie A’da kaldığı yerden devam edecek olan eski Rizesporlu oyuncu için işler beklendiği gibi gitmedi.

‘Milli takıma erken gittin’ dediler

Atalanta Kulübü, zamanından önce takımdan ayrıldığı gerekçesiyle futbolcusunu cezalandırdı. Vaktinden önce kulübü terk ettiği gerekçesiyle sözleşmesini feshetti. Aslında Ali Adnan turnuvadan dönmüş hatta takımla idmanlara bile çıkmıştı. Para cezasıyla geçiştirilebilecek bir durum için kontratın feshedilmesi tartışma yarattı.

Transfer dönemi bitmişti, boşta kaldı

Sözleşme feshi, transfer dönemi bitiminden sonra gerçekleşirken, futbolcu başka bir takıma transfer olamadı. Udinese’ye geri dönme durumu olmayan Ali Adnan bir anda boşa çıktı ve kulüpsüz kaldı. Kulübünden milli takım kampına katılmak için ayrılan futbolcu, bir şok da milli takımdan yaşayacaktı.

Hem kulüpte, hem milli takımda kadro dışı

Irak Milli Takımı’nın Asya Kupası’na son 16 turunda veda etmesi ülkede hayalkırıklığı yarattı. Irak Futbol Federasyonu bu başarısızlık üzerine bazı futbolculara ceza yağdırdı. Ali Adnan da ağır bir ceza aldı, disiplinsizlik gerekçe gösterilerek 6 ay milli takımdan uzaklaştırma ile cezalandırıldı.

Bağdat Belediyespor ile idmana çıkıyor

Önce kulübünü kaybeden ardından milli takımdan kesik yiyen futbolcu, üst üste iki şoku birden yaşadı. Ali Adnan şu sıralar, Bağdat Belediyespor ile idmanlara çıkıyor. Formunu korumak için burada antrenmanlarını sürdüren futbolcu, ancak serbest oyuncu statüsüne gelirse transfer dönemi dışında bir takıma gidebileceği için, Udinese ile olan kontratını da sonlandırması gerekiyor.

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