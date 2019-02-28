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Yıldırım Demirören kimdir? Yıldırım Demirören nereli, işte hayatı…
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Yıldırım Demirören kimdir? Yıldırım Demirören nereli, işte hayatı…

Yıldırım Demirören uzun süredir TFF başkanlığı görevi yönetiyordu ve istifa etti. Yıldırım Demirören'in adının gündemin ilk sıralarına yükselmesiyle Yıldırım Demirören kimdir sorusu önem kazandı. İşte Yıldırım Demirören'in merak edilen hayatı...

28 Şubat 2019 14:30

Yıldırım Demirören 7 sene TFF başkanlığı yapan bir isim olarak tanınıyor. Yıldırım Demirören’in aynı zamanda medya ve enerji alanında da önemli etkinlikleri bulunuyor. TFF başkanlığından istifa eden Yıldırım Demirören’in hayatı şu şekilde…

YILDIRIM DEMİRÖREN KİMDİR?

Yıldırım Demirören İstanbul doğumludur. Yıldırım Demirören Türk sanayici, iş adamı, spor yöneticisi ve Beşiktaş JK’nin 32. başkanı olarak 2004 ve 2012 yılları arasında görev almıştır. 27 Şubat 2012 tarihinden itibaren Türkiye Futbol Federasyonu başkanılığı yapmış, 28 Şubat 2019 tarihinde istifa etmiştir.

Eğitimini İsviçre’deki Leysin American School’da tamamladı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in oğludur. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. TÜSİAD, TUGİAD ve TABA üyesidir. 2000-2002 ve 2002-2004 dönemlerinde BJK Yönetim Kurulu Üyeliği, Asbaşkanlık ve Futbol Şube Sorumluluğu görevlerinde bulundu. 2004 yılında başkan Serdar Bilgili’nin görevi bırakması üzerine Beşiktaş JK başkanlığına seçildi. 26 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun 41. başkanı olarak seçildi. Revna Demirören ile evli olup 3 çocuk babası olan Demirören, İngilizce bilmektedir.

Son güncelleme 14:30 | 28 Şubat 2019
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