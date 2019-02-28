TFF, Şenol Güneş’i Mart ayındaki iki maça çıkartacak

Türkiye Futbol Federasyonu ile Şenol Güneş arasında imzalanan 4 yıllık sözleşme, 1 Haziran 2019’dan itibaren geçerli olacak. Peki A Milli Takım’ın 22 Mart ve 25 Mart’ta oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarına hangi teknik direktör ile çıkacak?

Sporx’in haberine göre, hem Beşiktaş hem A Milli Takım’ı çalıştırmayacağını açıklamasına rağmen açık bir kapı bırakan Şenol Güneş, iki takımı da aynı anda çalıştırabileceğinin sinyalini vermişti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatlarına göre; Şenol Güneş’in A Milli Takım’ın 22 ve 25 Mart’ta oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarına çıkması için Beşiktaş’tan herhangi bir şekilde izin almasına gerek yok.

TFF Yönetimi, Şenol Güneş’in bu iki maça çıkmasını istiyorsa; Beşikaş kulübüne sadece bir bilgilendirme yaparak “onay” almaksızın Güneş’i bu iki maçta da takımın başında görevlendirebilir

TFF’nin ilgili maddesi şu şekilde; “TFF acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, kulübü ile ilişkisi devam etmek kaydı ile Milli Takımlarda belli bir süre için görevlendirmeye yetkilidir”

Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Kavalcı, Şenol Güneş’in durumu ile ilgili TRT Spor’da şu açıklamayı yaptı.

“TFF, mart ayındaki maçlarda Şenol Güneş’in Milli Takım’ın başında olmasını isterse, kurallara göre biz zaten buna izin vermeye mecburuz.”

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