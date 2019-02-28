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Süper Lig’de 24.haftanın hakemleri açıklandı!
TFF 1.Lig

Süper Lig’de 24.haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

28 Şubat 2019 11:53

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1.Lig’DE  haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig

Yarın:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

2 Mart Cumartesi:

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

3 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

4 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Bülent Yıldırım

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

Spor Toto 1.LİG

Yarın:

19.00 Adanaspor-Giresunspor: Bahattin Şimşek

2 Mart Cumartesi:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor: Zorbay Küçük

16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Ali Şansalan

16.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep: Tugay Kaan Numanoğlu

3 Mart Pazar:

13.30 Altınordu-Hatayspor: Çağdaş Altay

13.30 Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor: Cihan Aydın

16.00 Boluspor-İstanbulspor: Kadir Sağlam

19.00 Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği: Bülent Birincioğlu

4 Mart Pazartesi:

19.00 Altay-Balıkesirspor Baltok: Süleyman Abay

Son güncelleme 11:53 | 28 Şubat 2019
hakem mhk tff
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 20:30
-
Ankaragücü
Bursaspor
02/03/2019 - 16:00
-
Sivasspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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