Süper Lig’de 24.haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1.Lig’DE haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Spor Toto Süper Lig
Yarın:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler
2 Mart Cumartesi:
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
3 Mart Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır
4 Mart Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat
Spor Toto 1.LİG
Yarın:
19.00 Adanaspor-Giresunspor: Bahattin Şimşek
2 Mart Cumartesi:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor: Zorbay Küçük
16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Ali Şansalan
16.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep: Tugay Kaan Numanoğlu
3 Mart Pazar:
13.30 Altınordu-Hatayspor: Çağdaş Altay
13.30 Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor: Cihan Aydın
16.00 Boluspor-İstanbulspor: Kadir Sağlam
19.00 Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği: Bülent Birincioğlu
4 Mart Pazartesi:
19.00 Altay-Balıkesirspor Baltok: Süleyman Abay