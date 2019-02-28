Son dakika! Yıldırım Demirören TFF başkanlığından istifa etti

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, başkanlık görevini resmen bıraktığını açıkladı… Haziran ayında yapılacak seçimler öncesi istifa eden Yıldırım Demirören’in yerine Hüsnü Güreli göreve vekalet edecek. Yıldırım Demirören 7 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olarak görev yapıyordu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yaptığı açıklamada “”26 Şubat 2012’den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı’ndan İDDAA, Misli.com’un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum.

Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve Dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım.

Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum.

Ve birlikte çalıştığımız tüm Spor Bakanları’na, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, Kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, Milli Takım Teknik Direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm Kulüp Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, Spor Camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum.

Kamuoyuna en derin saygı ve sevgilerimle arz ediyorum.”

Haziran’da yapılacak seçimlere kadar TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli başkanlığa vekalet edecek.” ifadelerini kullandı.

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