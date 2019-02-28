Son dakika! UEFA’dan Beşiktaş’ın yıldızı Ricardo Quaresma’ya üç maç ceza!

UEFA Avrupa Ligi&#8217;nde Beşiktaş &#8211; Malmö maçında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Ricardo Quaresma hakkında UEFA Disiplin Kurulu kararını verdi.. UEFA&#8217;nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ricardo Quaresma&#8217;ya üç resmi Avrupa maçından men cezası verildi.. . \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t28 Şubat 2019\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tSon dakika! Beşiktaş, Şenol Güneş ile ilgili kararını verdi!\r. \t\t\t\tSon dakika! Beşiktaş`tan flaş Şenol Güneş açıklaması: 4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .