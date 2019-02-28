Son dakika! UEFA’dan Beşiktaş’ın yıldızı Ricardo Quaresma’ya üç maç ceza!

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş – Malmö maçında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Ricardo Quaresma hakkında UEFA Disiplin Kurulu kararını verdi.

UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ricardo Quaresma’ya üç resmi Avrupa maçından men cezası verildi.

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