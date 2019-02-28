Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takım’ın başına Şenol Güneş’i getirdi

TFF Türkiye Milli Takım teknik direktörlüğüne Şenol Güneş’in getirildiğini resmen açıkladı. A Milli Takım’daki görevine 1 Haziran’da başlayacak olan Güneş, 16 yıl sonra göreve tekrar getirildi. İŞTE TFF’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası’nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

ŞENOL GÜNEŞ 16 YIL SONRA YENİDEN MİLLİ TAKIM’IN BAŞINDA!

2015 senesinden bu yana Beşiktaş’ı çalıştıran tecrübeli teknik adam, ilk sezonunda kariyerinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final gördüğü 2015-16 sezonunda da şampiyonluk yaşayan Güneş, Beşiktaş’ı üst üste şampiyon yapan ilk Türk teknik adam oldu.

2000-04 yılları arasında Türkiye A Milli Futbol Takımını çalıştıran Şenol Güneş, takımı 1954 senesinden sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası’na götürdü. 2002 FIFA Dünya Kupası’nde bronz madalya kazandırarak Türkiye’ye tarihindeki en büyük başarıyı yaşattı. Güneş, 2003 senesindeki Konfederasyonlar Kupası’nda da aynı başarıyı tekrarladı.

A Milli Takım’ın başında en az 10 maça çıkan teknik direktörler arasında galibiyet yüzdesi en yüksek 3. teknik direktör Şenol Güneş.

Ersun Yanal %53.3 Fatih Terim: %51.9 Şenol Güneş: %46